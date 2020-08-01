Vali Ünlü, şehit yakınlarını ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı Giresun Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Giresun Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Vali Ünlü, ilk olarak 2012 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeşiltak Karakoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada sağ kolundan yaralanan Soner İcirkuş'un ailesini ziyaret etti. Vali Ünlü ve eşi, aile üyelerinin bayramını kutlayarak aile ile bir süre sohbet etti.

Vali Ünlü, bayram ziyaretleri kapsamında, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1991 yılında araçla su ikmali görevi esnasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan İsmail Bay'ın Kayadibi Köyü mezarlığındaki kabrini ziyaret etti. Şehidin kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinni ardından Kavaklar Mahallesi'nde ikamet eden şehidin annesi Sultan Bay'ı ziyaret eden Vali Ünlü ve eşi, ailenin bayramını kutladılar.

Bir sonraki ziyaretinde Vali Ünlü, 1996 yılında Kuzey Irak bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplerı ile çıkan çatışmada şehit olan Necmettin Atik'in Kavaklar Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Vali Ünlü, baba Necattin Atik ve anne Gülhanım Atik ile yakından ilgilenerek sorunlarını dinledi.

Son ziyaretinde Vali Ünlü, 2019 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üst bölgesine terör örgütü mensuplarının sırma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan Murat Şahin'in Espiye ilçesi Boncuklu Mahallesi'ndeki aile evini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Taner Tengir ve Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile birlikte ailenin evine konuk olan Vali Ünlü, kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerimizin geride kalanlarına sahip çıkmanın kendileri için borç olduğunu ifade ederek, şehit yakınlarına ve gazilerimze yönelik desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bayram ziyaretleri kapsamında Vali Ünlü ve eşi Sema Ünlü'nün aile ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Müftüsü Muhittin Oral ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehti Elmas eşlik etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA