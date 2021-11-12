Vali Ünlü "Bi Hareketine Bakar Hayat" Dedi

GİRESUN (Habermetre) - Vali Enver Ünlü, kamuoyu farkındalığını artırmayı hedefleyen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının ikinci fazı kapsamında emniyet kemeri denetimi uygulamasına katıldı.

Giresun Merkez Aksu Mahallesi Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bulunan Polis uygulama noktasında 12 Kasım Cuma günü saat: 13. 30'da gerçekleştirilen uygulama ve ardından Giresun-Batlama karayolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasında gerçekleştirilen uygulamada Vali Ünlü, sürücüleri uyararak, emniyet kemeri takmanın çok basit olduğuna dikkat çekerek "Bi Hareketine Bakar Hayat" dedi.

Vali Ünlü, uygulama yapılan araç içerisindeki çocuklara da kırmızı düdük dağıtarak, trafikte hatalı araç kullanan ve kuralları ihlal eden ebeveynlerini kırmızı düdük çalarak uyarmalarını istedi.

Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile trafik personellerinin birlikte gerçekleştirdikleri uygulamada, sürücülere trafikte uyulması gereken kuralların hatırlatıldığı broşürler ile "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası logosunu taşıyan şapka ve maske dağıtıldı.

Bilindiği üzere; Trafik güvenliğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı yeni bir kampanya hazırlanarak, kampanyanın ilk fazının uygulanmasına 1 Kasım 2021 Pazartesi günü başlanmıştı.

Kampanyanın en etkin şekilde geniş kitlelerle buluşturulabilmesi amacıyla ikinci faz uygulamasına ise 8 Kasım 2021 Pazartesi gününden itibaren 81 il genelinde eş zamanlı olarak geçilmişti.

Kampanya kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan görseller Giresun il ve ilçelerinde billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere; yerel basın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlar otogar ve duraklar ile kurumsal iletişim sayfalarında kullanılmaya başlandı.

Toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla kampanya kapsamında 8 Kasım 2021 Pazartesi İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımın içerik ve mesajına birebir uygun şekilde Vali Enver Ünlü ve ilçelerimizde kaymakamlarımız başta olmak üzere seçilmiş veya atanmış üst düzey yöneticiler ile tanınmış kişilerin yer aldığı kısa videolar çekilerek sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Kampanyanın ikinci faz uygulaması kapsamında 12 Kasım 2021 Cuma günü saat: 15. 30'da 81 ille eş zamanlı olarak Giresun İl Merkezi ve ilçelerinde vali, kaymakam ve kolluk amirlerinin katılımıyla "emniyet kemeri uygulaması" yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet