Vali Tutulmaz muhtarlarla buluştu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Kozlu İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Vali Mustafa Tutulmaz Kozlu İlçesinde düzenlenen toplantıda köy ve mahalle Muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, il genel meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Kozlu mahalle ve köy muhtarlarının katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Köy ve mahalle muhtarlarına korona virüs salgınıyla mücadelede sergiledikleri iş birliği ve çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Muhtarlık müessesenin önemine de dikkat çeken Vali Tutulmaz, "Bakanlığımızın önemli uygulamalarından birisi olan muhtar toplantılarında bir araya geliyoruz, siz değerli muhtarlarımızdan problemleri ilk ağızdan dinleme imkanı buluyor sizleri kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile de bir araya getirmek suretiyle gelen talep ve gösterilen ihtiyaçları hep birlikte değerlendirerek kalıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Vali Tutulmaz konuşmasının ardından korona virüs salgını ile mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere özenle uyulmasını ve takipçisi olmasını isteyerek muhtarlardan gelen ihtiyaç ve talepleri dinledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı