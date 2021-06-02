Vali Tutulmaz, köy muhtarlarıyla biraya geldi
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Vali Tutulmaz, köy muhtarlarıyla biraya geldi

Vali Tutulmaz, köy muhtarlarıyla biraya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, protokol üyeleriyle birlikte köy muhtarlarıyla biraya gelerek muhtarların sıkıntılarını ve köylerin durumunu değerlendirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulma, protokol üyeleriyle birlikte köy muhtarlarıyla biraya gelerek muhtarların sıkıntılarını ve köylerin durumunu değerlendirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Özel İdare Toplantı Salonunda köy muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı İl Sağlık Müdürü Dr Ertuğrul Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet Karaveli, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Ahmet Karayılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı ile Merkez ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı.

Muhtarlar toplantısında: Vali Tutulmaz, mevsimlik tarım işçileri, pat-pat tabir edilen araçlarının kullanımı ve Covid-19 pandemisi ile mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Kış ayında köy yollarında sıkıntı yaşadık"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kış ayı nedeniyle köy yollarından ve altyapılarda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Cuma günü ilimize Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız gelecek. Onların hazırlığı içerisindeyiz. Daha önce de birçok kes sizinle biraya geldik. Köylerimiz sorunları için. Bizler o toplantıları da neler yapılması için görüşlerimizi ifade ettik. Sizlerde sorunlarınızı dile getirdiniz. Bu yıl önemli hususlardan bir tanesi sezonu biraz yoğun geçirdik. Köy yollarda ve altyapılarda biraz sıkıntı oluştu. Ayrıca kış sezonunda elektrik ve telekomünikasyon alanında sıkıntılar yaşadık. Bununla ilgili aynı sorunları yaşanmaması için sıkıntılar yaşayacağız. İl özel idare olarak köylere neler yapabiliriz bunun gayret içerisindeyiz" dedi.

"Köylerdeki imarsız yapılara müsaade etmeyin"

Köylerdeki imarsız yapılara müsaade etmemeleri konusunda muhtarları uyaran Vali Tutulmaz, "Bir diğer hususta köylerin imarı ile ilgili. İmarsız yapılaşmalara müsaade etmemeniz gerekiyor. Bunların hem cezai külfeti var yaptığı binanın yıkılması zorunda kalırlar. Onun için köylerimize yapılacak inşaatlarla ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirin. Öncelikle yapılaşma yapacak olan vatandaşlarımızın özel idare ile iletişime geçmesi gerek. Yanlış yapmadan imara uygun şekilde sonuçlandırmaları gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun bir örneği Ereğli'de bir örneği var. Ereğli'de yapılan 5 katlı bir binaya 800 bin lira ceza kesildi ayrıca o bina yıkılacak. Herkes bu konuda duyarlı olması gerek. Köy muhtarları olarak bu konuda hassas olalım. Bir çok vatandaşımız bunu bilmeden mağdur oldu. O yüzden dizinde vatandaşı bilgilendirmeniz çok önemli' 'diye konuştu.

"Pat-pat kazalarında artış var"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, köylerde pat pat kazalarında artış olduğunu ifade ederek, "Pat pat tabir ettiğimiz aslında tarım aracı aslında vatandaşların ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Pat pat kazalarında son günlerde artış var. Bunun tarım aracı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Sadece tarım aracı olarak kullanılır. Taşım amacı olarak kullanılmaz. Bunun fren sistemi ve diğer sistemler trafiğe uygun değildir. Mevsimlik işçiler konusunda da duyarlı olunuz kötü amaçlı gelenlerde olabilir. Bu konuda jandarmayla itibari halinde olun. Başka amaçla gelebilir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, köy muhtarlarıyla biraya geldi
Vali Tutulmaz, köy muhtarlarıyla biraya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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