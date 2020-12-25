Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
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Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi

25.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:59
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde bulunan 'Kadıoğlu Mozaikleri'nde incelemede bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma ilçesinde bulunan 'Kadıoğlu Mozaikleri'nde incelemede bulundu.

İlçeye bağlı Kadıoğlu köyünde Ambrosia mozaiğinin ortaya çıkarılması ve mozaiklerin yanı sıra aynı yerde MS. 253-260 Roma dönemine ait olduğu tespit edilen Valerianus sikkesi, tarihi bina kalıntıları bulunan araziyi Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'dan oluşan heyet, incelemelerde bulunarak gelişmeler hakkında bilgi aldı. Akabinde Vali Mustafa Tutulmaz eşliğinde ki heyet, Zonguldak Havalimanı'na giderek Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin' den brifing aldı. Pist uzatma ve genişletme çalışmaları hakkında bilgi alırken biten, pist genişletme çalışmasında betonlama işlemi tamamlanarak son rötuşları yerinde incelendi. - ZONGULDAK

Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi
Vali Tutulmaz, Kadıoğlu Mozaiklerini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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