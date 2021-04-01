Vali Tutulmaz'dan İHA'ya ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz İhlas Haber Ajansı Zonguldak Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz İhlas Haber Ajansı Zonguldak Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İhlas Haber Ajansı Zonguldak Temsilciliğine ziyarette bulundu. Vali Tutulmaz'ı İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Yasin Erdem ve İHA Zonguldak Temsilcisi Onur Altındağ ve muhabirler karşıladı. Vali Tutulmaz, Bölge Müdürü Yasin Erdem'den ajansın yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yurtiçi ve yurtdışı habercilik hizmetleri hakkında bilgi veren Erdem, İHA'nın kurulduğu yıldan buyana dünya çapında önemli başarılara imza attığını söyledi.

Ajansa, çalışmalarında başarılar dileyen Vali Mustafa Tutulmaz, kentte turizm adına yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Maden Müzesi başta olmak üzere endüstriyel mirasların tanıtımı anlamında çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Tutulmaz, Gökgöl Mağarası ve Üzülmez Kültür Vadisi projelerinin çalışmalarını aktardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı