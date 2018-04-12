Vali Toprak'tan Köy Ziyaretleri

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Armutdüzü, Kolbaşı ve Akçalı köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Toprak, Armutdüzü köyünü ziyaretinde muhtarı Übeydullah Salim ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Okul bahçesinde köy halkıyla bir araya gelen Toprak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, uzun yıllar sonra ilk kez bir valinin köylerine gelerek sorun ve sıkıntılarını dinlediğini belirtti.

Öğrencileri de sınıfta ziyaret eden Toprak, okuyup ideallerindeki mesleğe sahip olmaları temennisinde bulundu.

Okul ziyaretinde Toprak ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen bot ve pantolondan oluşan giyim malzemelerini de öğrencilere dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler ise öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulundu.

Vali Toprak, daha sonra Yüksekova ilçesine bağlı Kolbaşı köyüne geçti. Köy camisinde vatandaşlarla sohbet eden Toprak, Tatlı köyünde de vefat eden Muhammed Seyitoğlu'nun taziyesine katılarak ailesine başsağlığı diledi.

Ziyaretlerinde Toprak'a Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban eşlik etti.