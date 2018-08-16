Vali Tekinarslan, Muhtarlarla Buluştu

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve oda başkanlarıyla buluştu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, kentin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekinarslan, burada yaptığı konuşmada, meydana gelen bazı olumsuzlukların birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının üzerine düşen görevi yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Etkiliğe, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş ve diğer ilgililer katıldı.