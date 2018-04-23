Vali Tekinarslan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Tekinarslan, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yıl dönümünde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Tekinarslan'ın mesajında "'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' şiarıyla çıkılan yolda ecdadımız, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır.Çocuklara armağan edilmiş bu bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman korumamız gerekmektedir. Geleceğimizin güvencesi ve umudumuz olan çocuklarımızı, Türk tarihini ve kültürünü bilen, vatan ve millet şuuruna sahip, örf ve adetlerine bağlı, bilinçli, yüksek nitelikli ve donanımlı, fikri, irfanı ve vicdanı hür, adalet, hakkaniyet ve insan sevgisini özümseyen insanlar olarak yetiştirmeliyiz.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyor, başta Kilisli çocuklarımız olmak üzere, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" denildi - KİLİS