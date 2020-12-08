Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
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Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi

08.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:04
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve iyileştirme desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Mersin Şubesini ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve iyileştirme desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Mersin Şubesini ziyaret etti.

Vali Su, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bulunan merkez ziyaretinde Yeşilay Mersin Şube Başkanı Nezir Şendur ve yetkililer tarafından karşılanırken, kendisine Toroslar Kaymakamı ve Akdeniz Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin'in de eşlik etti. Merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgin alan Vali Su, bağımlılığın sadece bağımlı bireyi değil, ailesini ve çevresini de derinden etkileyen bir olay olduğunu belirterek, YEDAM gibi merkezlerin, bağımlı bireylerin hayatını doldurup, hayattan ümitlerini kesmeyeceği yerler olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Su, bu mücadele kapsamında herkese düşen farklı yönler olduğunu kaydetti. Merkezi inceledikten sonra emeği geçenleri tebrik eden Vali Su, merkez çalışanlarına da görevlerinde başarılar diledi.

Alkol ve madde bağımlıları ile yakınlarının psikolojik destek alabilecekleri Yeşilay Danışma Merkezi'nin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Şube Başkanı Şendur, "Merkezimizde psikologlar bu alanda özel eğitimler alan sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, bağımlılar ve ailelerine tüm bağımlılıklarla ilgili ücretsiz hizmet vermektedir" dedi.

YEDAM, alkol, madde ve uyuşturucu ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. - MERSİN

Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi
Vali Su, Yeşilay Danışmanlık Merkezini inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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