Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
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Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
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Kurban Bayramı namazını Hz.Miktad Camii'nde kılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazını Hz.Miktad Camii'nde kılan Mersin Valisi Ali İhsan Su, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan bayram namazının akabinde pandemi kurallarına uyarak cami cemaati ile bayramlaşan Vali Ali İhsan Su, Mersinli vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramların çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Vali Su, bu özel günlerde birlik ve beraberliği daha da kuvvetlendirmek gerektiğini söyledi.

Bayramlaşma yaparken pandemi kurallarına dikkat etmenin önemini vurgulayan Su, İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik etti. - MERSİN

Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı
Vali Su, vatandaşlarla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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