Vali Su'dan taksi durağına sürpriz ziyaret
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Vali Su'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Limonluk Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle çay içti.

18.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:37
Vali Su'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

(İHA) – Valisi Ali İhsan Su, Limonluk Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle çay içti.


Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun programından fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, İstemihan Talay Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir taksi durağında taksicilerle bir araya geldi. Karşılaştığı vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, cadde üzerinde faaliyet gösteren duraktaki taksicilerle bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sıcak bir atmosferde ve çay ikramı eşliğinde gerçekleşen sohbette Vali Ali İhsan Su, taksici esnafının sorun ve taleplerini dinledi.


Taksicilerin, Vali Su'yu duraklarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ziyarette vali Su, taksicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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