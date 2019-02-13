Vali Soytürk, Aa'yı Ziyaret Etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Anadolu Ajansı (AA) Kilis Bürosu'nu ziyaret etti.

Soytürk, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin gelişimine katkı sunmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Vali Soytürk, Valilik olarak sadece Kilis içerisinde değil, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede de faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Soytürk, yapılan çalışmalar sayesinde başta terör olmak üzere birçok olayın daha gerçekleşmeden önüne geçildiğini aktardı.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Orhan Canbulatel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA