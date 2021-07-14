Vali Sonel: "Valiliğimizin kapısı herkese açık"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisine sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği "Halk Günü" toplantılarını sürdürüyor.

Ordu Valiliği toplantı salonunda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına katılan vatandaşların talep, şikayet ve isteklerini dinleyen Vali Sonel, Valiliğin kapısının tüm vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan vatandaşımızı tek tek dinleyerek, talep ve isteklerini not alan Vali Tuncay Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya çocukları ile birlikte katılan ailelerin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onları sevindirmeyi de ihmal etmedi.

Vali Tuncay Sonel, kendisiyle görüşme talebinde bulunan muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler ile de görüşme sağlayarak, taleplerini dinledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı