Vali Sonel, Kentteki Çalışmaları İnceledi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Tuncay Sonel, ilde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Dar Sokak'taki esnafları ziyaret eden Vali Sonel, daha sonra restorasyonu devam eden Kent Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi. Buradaki ziyaretinin ardından sokak hayvanları için 16 dönüm üzerine yapımı hızla devam eden ve kısa bir süre sonra tamamlanacak olan Hayvan Barınağına geçerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sonel daha sonra sırasıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Ağız-Diş Sağlığı Hastanesi inşaatını, Mameki Köprüsü ile Mavi Köprü arasında yapımı devam eden 80 bin metrekarelik peyzaj, kıyı düzenleme çalışmaları ile 10 kilometrelik yeni imar ve bulvar yollarını inceledi.

Vali Sonel'e, Tunceli Belediye Bakan Yardımcısı Sami Doğan ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Önder Yurdakul eşlik etti. - TUNCELİ