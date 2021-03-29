Vali Sezer: "Şehit ve gazilerimizin feragatiyle bu günlerdeyiz"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Gazi Ümit Kaplan'a takdim etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Gazi Ümit Kaplan'a takdim etti. Sezer, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş oldukları yüksek feragatle bugünlere geldiğimizi biliyoruz" dedi.

18 Mart günü Valilik Konferans Salonunda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne mazereti nedeniyle katılamayan Gazi Ümit Kaplan'ın madalya ve beratı, Vali Yunus Sezer tarafından takdim edildi.

Anadolu topraklarının her zerresinde şehit ve gazilerin kanının olduğunu ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Biz devlet olarak, millet olarak, şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş oldukları yüksek feragatle bugünlere geldiğimizi biliyoruz" diyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Anadolu topraklarının her zerresinde şehitlerimizin kanının olduğunu, gazilerimizin alın teri ve kanının olduğunu biliyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sizleri yetiştiren anne ve babalardan da razı olsun. Baktığımız zaman padişahlarımızın çoğunda gazilik vardır. Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün o kadar unvanı var ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk biz anıyoruz. Dolayısıyla gazilik hem dinimiz açısından, hem bulunduğumuz topraklar açısından hem de geleneklerimiz açısından çok büyük mukaddes bir mevkii. Sen de bu mevkiye layık olmuşsun, Allah nasip etmiş. Bizler de şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz." - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı