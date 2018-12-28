Vali Seymenoğlu, Yeni Müftülük Binasını İnceledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yapımına devam edilen müftülük binasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Seymenoğlu, hayırseverlerin destekleriyle inşaatı devam ettirilen ve son iki yıldır da Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarıyla inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni müftülük binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu, inşaatla ilgili olarak kurumlararası koordinasyonun sağlanarak müftülüğün yeni ve modern binasında hizmet vermesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

Kaynak: AA