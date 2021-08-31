Vali Seymenoğlu'ndan traktör kazasında hayatını kaybeden şehit babasının ailesine taziye ziyareti

ISPARTA (İHA) – Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, traktör kazasında hayatını kaybeden şehit babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ISPARTA (İHA) – Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, traktör kazasında hayatını kaybeden şehit babasının ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

2012 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek'in babası İbrahim Tunçbilek Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Vali Seymenoğlu beraberinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen ile birlikte Gökçehöyük köyünde Tunçbilek ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Vali Seymenoğlu aynı kazada yaralanan şehidin annesi Hatice Tunçbilek için de geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı