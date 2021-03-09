Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor!
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Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor!

09.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:34
Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor!

Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, muhtarlarla yaptığı buluşmada "Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor, kaynaklarımız azalıyor, sularımıza sahip çıkalım" uyarısında bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla buluşmasında kuraklığın dünya ile birlikte Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirtti. Köylerde içme suyu sarfiyatının kontrol altına alınması gerektiğine değinen Seymenoğlu, "Köylerimizdeki sulara sahip çıkalım, kaynaklarımız azalıyor" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, ilçe toplantıları kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Şarkikaraağaç Gençlik Merkezi'nde, İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve daire müdürlerinin de katılımıyla, salgın kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, köylerdeki su kullanımlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Seymenoğlu, kuraklığın dünyayla birlikte Türkiye'yi de tehdit ettiğini belirterek, "Bu yüzden köylerimizde içme suyu sarfiyatını kontrol altına almamız gerekiyor. Bu yüzden köylerimizde sayaç kullanmayan hanelerimize sayaç takılması gerekiyor. Özel idaremiz böyle bir çalışma yapacak. Bu çalışma yapılana kadar köylerimizdeki sulara sahip çıkalım, kaynaklarımız azalıyor. Bu konuda herkesin desteği gerekiyor. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım" şeklinde konuştu.

Vali Ömer Seymenoğlu, ardından salonda bulunan muhtarların talep ve önerilerini dinledi. - ISPARTA

Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor!
Türkiye'yi kuraklık tehdit ediyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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