Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı
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Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı

08.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:20
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına uyarıda bulunarak, "Çaldığımız kapıdakini dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız olarak görelim. Devletimiz, yaşlılarımızın ve vatandaşımızın yanında olmak için var" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına uyarıda bulunarak, "Çaldığımız kapıdakini dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız olarak görelim. Devletimiz, yaşlılarımızın ve vatandaşımızın yanında olmak için var" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların alışveriş, ilaç, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor. Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, AFAD İl Müdürü Hayri Demirel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Şinay, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili İbrahim Barış Kalın ile birlikte Vefa Sosyal Destek grubunu ziyaretinde, kısıtlamalardan etkilenen başta yaşlılar olmak üzere ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak, ulvi bir görevi yerine getiren Vefa Destek grubu çalışanlarına teşekkür etti.

"Çaldığımız kapıdakini dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız olarak görelim"

Yeni alınan kısıtlama kararlarına rağmen fazla bir yoğunluğun yaşanmadığını ifade eden Vali Şentürk, "Vefa Destek Grubunda görev alan personel severek işini yapıyorsa bir sıkıntı olmaz. İnsanın kalitesi böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Büyüklerimize sahip çıkalım. 65 yaş üzeri kimsesiz komşularımıza sahip çıkarak onları yalnız bırakmayalım. Böyle dönemlerde komşularımıza, birbirimize destek olmamız gerekiyor. İzmir'de deprem oldu Bilecik seferber oldu. Şimdi buda afetin bir şekli. Çaldığımız kapıdakini dedemiz, ninemiz, annemiz, babamız olarak görelim. Devletimiz, yaşlılarımızın ve vatandaşımızın yanında olmak için var." dedi.

"Duyarlı davranalım ve temizlik, maske, sosyal mesafe kuralına uyalım"

Dışarıda işi olmayan vatandaşların mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını isteyen Vali Şentürk, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, maske ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Vatandaşlarımız bana bir şey olmaz demesinler. Kendilerini ve yakınlarını düşünsünler. Duyarlı davranalım ve temizlik, maske, sosyal mesafe kuralına uyalım. Kamuda ve özel sektörde alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma başladı. Esnek çalışma durumunda bulunanlar da bu süreyi evlerinde geçirsinler." ifadesinde bulundu.

Vali Şentürk, 24 personelin görev aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon merkezindeki incelemelerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezinde beraberindekilerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. - BİLECİK

Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı
Vali Şentürk, Vefa Sosyal Destek Grubunu uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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