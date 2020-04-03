Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme
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Necati Şentürk, Koronavirüs, Bilecik, Güncel

Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret etti.

03.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:19
Vali Şentürk'ten Seyahat İzin Kurulu'nda inceleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret etti.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Korona virüs Covid-19 vakaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla mücbir sebebi olan vatandaşlarımızın yolculuk yapabilmesi için Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde çalışmalarına başlayan Seyahat İzin Kurulu, ilçelerde de oluşturulmuş olup, vatandaşların genelgede belirtilen zaruri şartları taşımaları halinde şehirler arası yolculuk yapmaları için Seyahat İzin Belgesi düzenliyor. Vatandaşlar, Seyahat İzin Belgesini "Alo 199" çağrı telefonundan, e-Devlet kapısından veya Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulundan alabilecek.

"Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmayın"

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ile birlikte yaptığı incelemede, "Bir yakının cenazesi, sağlık sorunları sebebiyle sevk veya ilimizde kalacak yeri olmaması gibi mücbir sebeplerden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızı belgelendirmek ve izinlerini vermek için Seyahat İzin Kurulu oluşturduk. Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmayın. Şehirlerin ve ilçelerin girişleri kontrol altında. Her gelen vatandaşımız sağlık taraması yapılarak, geldiği şehirde 14 gün boyunca evinden çıkmaması noktasında uyarılarda bulunuluyor. Amacımız birey ve toplum sağlığını korumaktır." ifadelerini kullandı.

Mazereti sebebiyle yolculuk yapması gereken kişilerin de otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun yerleşmesinin önemli olduğunun altını çizen Vali Şentürk, hijyen kurallarına dikkat edilmesinin hem kişiyi, hem de çevresindeki kişileri korumak adına önemli olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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