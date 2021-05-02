Vali Şentürk'ten şehit ailesine ziyaret
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Vali Şentürk'ten şehit ailesine ziyaret

Vali Şentürk'ten şehit ailesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehit Mesut Bilir'in ailesini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehit Mesut Bilir'in ailesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, 1995 yılında Van'da şehit olan jandarma onbaşı Mesut Bilir'in Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan annesi Hayriye ve babası Mehmet Bilir'i eşi Münevver Şentürk ile birlikte ziyaret etti. İkili aileyle bir süre hasbihal ederken, Vali Şentürk, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığında bulundu. - BİLECİK

Vali Şentürk'ten şehit ailesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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