Vali Şentürk'ten KOSGEB'e ziyaret

04.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:50

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilecik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



Vali Şentürk ve beraberindekiler KOSGE Bilecik İl Müdürü Kadir Er'i makamında ziyaret ederek, hibe ve desteklemeler hakkında bilgi aldı. Burada KOSGEB'in çalışma sistemi ve verilen hibe ve desteklemeler be koşullarda olduğunu bilgisini veren İl Müdürü Er, kurum binasını Vali Şentürk'e gezdirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA