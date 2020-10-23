Vali Şentürk'ten İnhisar ve Yenipazar ilçelerine ziyaret

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etti.

İnhisar Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Şentürk, Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarıda bulundu.

Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Temel hizmetlerimizi birlik ve beraberlik içinde yapalım. Yeter ki bağlarımızı koparmayalım, toprağımıza sahip çıkalım. Kamu kaynaklarını doğru ve verimli bir şekilde kullanalım. Yapacağımız projeleri sürdürülebilir hale getirelim. Verimli topraklarımız var. Atıl durumda olan arazilerimizi de değerlendirelim."

Muhtarların istek ve taleplerini ilettiği toplantıya, İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Belediye Başkan Vekili Zeki Güler ve İl Genel Meclisi üyeleri de katıldı.

Şentürk daha sonra beraberindekilerle Harmanköy'de bulunan Abdullah Mihalgazi Türbesi'nde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Yenipazar Kaymakamlığına atanan Mehmet Ali İmrak'ı da makamında ziyaret eden Şentürk, görevinde başarılar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan