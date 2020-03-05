Vali Sarıfakıoğulları Doğankent'i ziyaret etti
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Vali Sarıfakıoğulları Doğankent'i ziyaret etti

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Doğankent ilçesini ziyaret etti.

05.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:50
Vali Sarıfakıoğulları Doğankent'i ziyaret etti

Valisi Harun Sarıfakıoğulları, ilçesini ziyaret etti.

İlçede ilk olarak Doğankent Kaymakamlığını ziyaret eden Sarıfakıoğulları Kaymakam 'tan ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Sarıfakıoğulları daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.

Doğankent Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Sarıfakıoğulları ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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