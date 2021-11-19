Vali Şahin: "Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var"
AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel
Patlamanın yaşandığı 3 katlı bina ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ve arama kurtarma çalışmaları İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerinde incelemelerde bulunması Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları Ankara'da bir binada patlama...
ANKARA (AA) - Patlamanın yaşandığı 3 katlı bina ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ve arama kurtarma çalışmaları
İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları
Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerinde incelemelerde bulunması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları Ankara'da bir binada patlama meydana geldi
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.