Vali Şahin: "Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var" - Haberler
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Vali Şahin: "Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var"

AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

Patlamanın yaşandığı 3 katlı bina ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ve arama kurtarma çalışmaları İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerinde incelemelerde bulunması Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları Ankara'da bir binada patlama...

ANKARA (AA) - Patlamanın yaşandığı 3 katlı bina ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri ve arama kurtarma çalışmaları

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları

Ankara Valisi Vasip Şahin'in olay yerinde incelemelerde bulunması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere açıklama yaptı.

Vali Şahin: Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var

Vali Şahin: Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var

Vali Şahin: Şu anda 4 yaralımız 2 vefatımız var

Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valisi Şahin'den Ankara'da bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

 Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

Bakan Koca, Keçiören'de patlama yaşanan binada 2'si ağır 6 kişinin yaralandığını bildirdi

 Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

AA / Mutlu Erdem - Son Dakika Haberleri

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