Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
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Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı

Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Erol Karaömeroğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakcı ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin ile birlikte Ramazan Bayramı'nın ilk ziyaretini Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na gerçekleştirdi. Karakolda karşılama mangasını selamlayan Vali Karaömeroğlu, askerlerin bayramını kutlayarak bir süre sohbet etti. Karakol ziyareti sonrası polis merkezi amirliğini ziyaret eden Vali Karaömeroğlu burada polislerin bayramını kutladıktan sonra polislere, korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Buradaki ziyaretin ardından Vali Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet pandemi sürecinde fedakarca çalışarak görev yapan sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne geçti. - SİNOP

Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı
Vali, polis ve jandarmanın bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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