VALİ PEHLİVAN, İLİMİZ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAŞİM HAŞİMOĞLU İLE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BİRLİĞİ BAŞKANI HEŞAR HAŞİMOĞLU'NU KABUL ETTİ
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VALİ PEHLİVAN, İLİMİZ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAŞİM HAŞİMOĞLU İLE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BİRLİĞİ BAŞKANI HEŞAR HAŞİMOĞLU'NU KABUL ETTİ

VALİ PEHLİVAN, İLİMİZ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAŞİM HAŞİMOĞLU İLE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BİRLİĞİ BAŞKANI HEŞAR HAŞİMOĞLU'NU KABUL ETTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen İlimiz kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu ve Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu Valilik makamında kabul etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, ziyaretine gelen İlimiz kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu ve Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu'nu Valilik makamında kabul etti.

Kaynak: Habermetre

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VALİ PEHLİVAN, İLİMİZ KANAAT ÖNDERLERİNDEN HAŞİM HAŞİMOĞLU İLE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI BİRLİĞİ BAŞKANI HEŞAR HAŞİMOĞLU'NU KABUL ETTİ - Haberler
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