Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
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Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde

06.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:54
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde

Son dakika haberler: Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde?TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunun yürütüldüğü bölgeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan ve komutanlar, güvenlik güçlerine destek ziyaretinde bulundu.

Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde

?TUNCELİ'de, terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunun yürütüldüğü bölgeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan ve komutanlar, güvenlik güçlerine destek ziyaretinde bulundu.İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli'de, terör örgütlerine yönelik Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1062 personelin katılımıyla dün başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Karlı ve sarp arazilerde operasyon devam ederken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Jandarma Komutan yardımcıları Albay Naim Tavlı ile Albay Halil Başer operasyon bölgesine geldi. Bölgede arama tarama ve operasyon faaliyetleri hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Özkan, teröristlerle mücadele eden güvenlik güçlerine desteklerini illetti.

Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde
Son dakika haber... Vali Özkan ve komutanlar operasyon bölgesinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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