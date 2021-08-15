Vali Özkan Mehmetçikle bir araya geldi

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri ile bir araya geldi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri ile bir araya geldi.

Vali Özkan, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ve kurum amirleriyle birlikte Gediktepe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek kahraman jandarmalarımızla bir araya geldi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı