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Konya Valisi Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

AA, Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat
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Konya Valisi Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle şivlilik toplamaya çıkan çocuklara şivlilik dağıttı.

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle şivlilik toplamaya çıkan çocuklara şivlilik dağıttı.

Özkan, şivliliğin kentte yaşatılan kadim ve birlik beraberlik duygularını pekiştiren bir gelenek olduğunu söyledi.

Gelenek, görenek ve değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının, şehir için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özkan, "Manevi dünyamızın aydınlandığı bu özel günde başta hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konya Valisi Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

Konya Valisi Özkan çocuklara şivlilik dağıttı

AA / Serhat Çetinkaya - Kültür Sanat

Vahdettin Özkan, Konya, Yerel, Kültür Sanat, Haber

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