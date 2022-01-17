Vali Orhan Tavlı Ziraat Odası Başkanları ile bir araya geldi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizin tarımsal potansiyeli, ilçelerdeki tarımsal faaliyetlerin genel durumu ile üreticilerin talep ve beklentilerini değerlendirmek üzere Ziraat Odası Başkanları ile toplantıda bir araya geldi.

MUĞLA (Bültenler) - Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Teyfik Tayfun Tuncay, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kavasoğlu katıldı.

Muğla'nın coğrafi yapısı, tarıma elverişli toprakları, iklimi ile turizmden sonra tarım ve hayvancılıkta yüksek potansiyeli olduğunu belirtti.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'da kırsal kalkınma kapsamında pek çok projenin hayata geçirildiği ifade ederek, çilek üretimin yaygınlaştırılması projesi, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi, Zeytinlerde Verimsizliğin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi, Mera Islah ve Amenajman Projeleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile ilgili çalışmalar, Hastalıktan Ari İşletme Projesi ve Buzağı Kalkanı Projesi hakkında ziraat odası başkanlarına bilgi verdi.

Muğla'daki önemli yatırımlardan biri olan Seydikemer Tarımsal Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yakın zamanda resmiyet kazanacağı ifade eden Vali Orhan Tavlı, proje ile bölgenin tarım ve hayvancılıkta büyük bir ivme kazanacağını söyledi.

Vali Orhan Tavlı, arıcılık konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Apiterapik Arıcılık Ürünleri, İşleme, Paketleme ve Uygulama Merkezi projesinin hayata geçirildiğini, Muğla Teknopark A.Ş.'de Apiterapik Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin kurulacağını ve yapılan çalışmalarla önümüzdeki yıllarda sektörün ihtiyaç duyduğu standart ve kalitede apiterapik arı ürünleri üretiminin ve üretilen ürünlerin pazarlamasının sağlanacağını ifade etti.

Orman yangınlarından etkilenen üreticilere tarımsal malzeme dağıtımının yanı sıra 17 milyon TL nakdi yardım yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, yardımların bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından toprak analizi konusunda çiftçilere destek olduklarını ve üniversite olarak üreticilerin bilimsel olarak desteklenmesi ve üretimde kalite ve verimliliğin arttırılması konusunda gereken desteği verecekleri ifade etti.

Ziraat Odası Başkanları yangınlardan etkilenen üreticilere verilen desteklerden ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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