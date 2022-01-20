Vali Orhan Tavlı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Filmini İzledi - Haberler
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Vali Orhan Tavlı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Filmini İzledi

Vali Orhan Tavlı
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini İl Jandarma Komutanı ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Emre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle birlikte izledi.

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile kahraman Mehmetciğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini Rüya Park sinema salonunda izleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, filmdeki kahramanlık ve vatanseverliğin en iyi şekilde izleyiciye aktarıldığını belirterek "Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül başta olmak üzere vatan, millet, bayrak uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

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