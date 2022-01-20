Vali Orhan Tavlı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" Filmini İzledi

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile kahraman Mehmetciğin girdiği çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini Rüya Park sinema salonunda izleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı, filmdeki kahramanlık ve vatanseverliğin en iyi şekilde izleyiciye aktarıldığını belirterek "Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül başta olmak üzere vatan, millet, bayrak uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

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