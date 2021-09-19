Vali Orhan Tavlı Kahraman Gazilerimizle Bir Araya Geldi Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı Hanımefendi, Şehit aileleri, Gaziler ve Gazi aileleriyle bir araya geldi. Programa Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S. G. Kıdemli Yarbay Süleyman Ercan, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan, Türkiye Harp Malulü ve Gazileri Şehit Dul ve Yetimler Derneği Muğla Başkanı Celalettin Emre, Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Vali Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı ile birlikte Gazi, Gazi yakınları ve Şehit yakınları ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

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