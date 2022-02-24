Vali Orhan Tavlı Başkanlığında TAB toplantısı yapıldı

MUĞLA (Bültenler) - Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Emin Duru, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, teknik komite temsilcileri ve yetkilileri katıldı.

Program, çalışmaların anlatıldığı kısa bir film gösterisi ile başladı. Kümelenme merkezi seçilen Muğla'da yapılan çalışmalar ile teknik komite eylem planı hakkında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can bilgi verdi.

Toplantı sonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın katılımıyla GEKA 2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ulusal ve Uluslararası Trend Analizi Danışmanlığı Projesi" protokolü imzalandı.

Muğla ili bitkiler açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğundan, hem doğadan toplama yoluyla hem de tarım faaliyeti yapılarak üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu çeşitlilik sebebiyle ilimiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tıbbi-Aromatik ve Boya Bitkileri Üretimini Geliştirme Alanı Kümelenme bölgesi seçilmiştir.

Proje kapsamında, kümelenme çalışmalarına doğru bir şekilde yön verebilmek amacıyla ulusal ve uluslararası ölçekte yer alan projeksiyon doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkilerden Adaçayı, kekik, defne, lavanta ve salep öncelikli olmak üzere kullanım alanlarının ve yararlanıcılarının tespiti, üretim sahaları, mamul ve yarı mamul ürüne dönüştürülme imkanları, ihracat olanakları ile yurt içi pazar şansı, teknik eleman-üretici-sanayici ve sektör çalışanlarının eğitimi, sivil toplum kuruluşları ile birlikte kümelenme stratejilerinin belirlenmesi için danışmanlık desteği ve trend analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yapılan trend analizi sonucu her bir ürün(adaçayı, kekik, defne, lavanta, salep) ayrı ayrı raporlanarak, yazılı, basılı ve dijital ortamda dokümantasyonunun sağlanması ve analizi sonuçlarına göre yararlanıcı ve hedef kitleye 2022 yılı içerisinde beklenen gerekli teknik desteğin sağlanması planlanmaktadır.

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