Vali Orhan Tavlı, Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezinin kurulacağı araziyi inceledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmelerini ve bu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına olanak sağlayacak olan Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi'nin kurulacağı arazide incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı, Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi'nin kurulacağı arazi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne (MAYBİR) ait Ek Hizmet Binasının durumu ile ilgili Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin'den bilgi aldı.

Türkiye çam balı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ve arı kolonisi ve büyüklüğü açısından ülkemizde lider konumda bulunan Muğla'da arı ürünlerinin işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesi için Muğla Valiliğinin himayelerinde ve GEKA desteği ile Menteşe - Kafaca yol ayrımında Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin arazisi üzerine "Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezi" kurulma projesi çalışmaları devam etmektedir.

Arı sütü, polen, arı ekmeği ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünlerin işlenerek pazarlanmasına imkân sağlayacak projenin paydaşları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla'ya Hizmet Vakfı, Muğla Teknopark A.Ş. olması planlanmaktadır.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Muğlalı arıcıların ürettikleri diğer arı ürünlerin üretimine destek olunacağı gibi tüketici nezdinde de güvenilir ve AR-GE ile teknolojik alt yapıya sahip bir tesiste üretilmiş fonksiyonel arı ürünlerine ulaşım imkânı sağlanacaktır.

Vali Orhan Tavlı'nın Apiterapik Ürünlerin İşleme Merkezinin kurulacağı arazi ve Ek Hizmet Binasında yapmış olduğu incelemelerde, Vali Yardımcısı V. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı ve Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler