Vali Ömer Seymenoğlu Eğirdir ilçesi Serpil köyünde bulunan meyve işleme ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Günlük 100 ton elma 45 ton da nar işleyen ve paketleyen firma üretiminin büyük bir çoğunluğunu ihraç ederek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. 100' e yakın kadına istihdam sağlayan firma kadın istihdamına sağladığı destekle de ön plana çıkıyor.

Vali Seymenoğlu tesisin tüm bölümlerinde incelemelerde bulunarak firma sahibi İsa Erdoğan'dan bilgi aldı. Vali Seymenoğlu firma sahibi Erdoğan'a yaptığı yatırımlar ve kadınlara sağladığı istihdam için teşekkür etti.

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