Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti
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Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti

Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Valisi Okay Memiş, dördüncü kez Baro Başkanı seçilerek büyük bir başarıya imza atan Talat Göğebakan'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, dördüncü kez Baro Başkanı seçilerek büyük bir başarıya imza atan Talat Göğebakan'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti.

4-5 Temmuz'da yapılan 48'nci Olağan Genel Kurulu'nda sandık başına giden avukatlar, 219 oyla Talat Göğebakan'ı dördüncü kez başkan seçti. Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı tebrik etti. Vali Memiş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göğebakan Yönetim Kurulu üyelerini tanıtarak baro ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İki yılda bir yapılan baro seçimlerinde üst üste dördüncü kez başkan seçilen Talat Göğebakan'ı tebrik eden Vali Okay Memiş, "Sizi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yıllardır başarıyla çalışıyorsunuz. Dördüncü kez başkanlığa seçilmeniz de bunun bir göstergesidir. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar dilerim" diye konuştu. - ERZURUM

Vali Okay Memiş, Baro Başkanı Göğebakan'ı tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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