Vali Mustafa Yaman, Mardin'den ayrıldı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentten ayrıldı.

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentten ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yaman için valilik konut önünde yapılan uğurlama programı yapıldı.

Yaman, kentten ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "13 yılı Valilik olmak üzere 34 yıldır milletimize hizmet imkanı veren Allah'a şükrediyor, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık Mardin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA