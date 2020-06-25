Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor
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Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak' ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Vali Mustafa Tutulmaz; ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor
25.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:12

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak' ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

Ardından Köy ve Mahalle Muhtarlarıyla ayrıca Kurum amirleri ile bir araya gelerek kendilerinden beklentilerini sıraladı. Muhtarlara önem verdiklerini vurgulayarak "Devletimizin köylerdeki temsilcisi sizlersiniz, vatandaşlarımıza her alanda en iyi hizmeti vermek için bu görevlerdeyiz. Verilen hizmetlerin kalitesini sizlerde takip edin, Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak görevimiz ve sorumluluğumuzdur" dedi. Muhtarlardan gelen talepleri takip edeceğini belirterek "Bana 24 saat ulaşabilirsiniz" dedi.

Vali Tutulmaz, daha sonra vatani görevini yaparken şehit olan şehit Burak Saraçlı' nın annesi Fatime Saraçlı ve babası Kamil Saraçlı' yı Gökçebey Hacımusa Köyü'ndeki evlerinde ziyaret etti. Şehidin kabrini de ziyaret eden Vali Tutulmaz köy meydanında vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel Herkime evinde ve Süzek Kanyonunda da incelemelerde bulunan Vali Tutulmaz, Namazgah Köyü Alimler Mahallesindeki beton döküm çalışmasını izledi, yetkililerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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