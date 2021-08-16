Vali Mustafa Tutulmaz, Türkiye Gençlik Vakfı Zonguldak İl Başkanı Sezer Şener ve Başkan Yardımcısı Murat Arslan'ı Makamında Kabul Etti
Vali Mustafa Tutulmaz Türkiye Gençlik Vakfı Zonguldak yeni İl Başkanı Sezer Şener ve Başkan Yardımcısı Murat Arslan'ı makamında kabul etti, projelerine yönelik bilgi aldı, faaliyetlerinde başarılar diledi.
Vali Mustafa Tutulmaz Türkiye Gençlik Vakfı Zonguldak yeni İl Başkanı Sezer Şener ve Başkan Yardımcısı Murat Arslan'ı makamında kabul etti, projelerine yönelik bilgi aldı, faaliyetlerinde başarılar diledi.
Kaynak: Habermetre