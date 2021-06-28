Vali Mustafa Tutulmaz Kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduEreğli Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz kdz. Ereğli İlçemizde Ziyaret ve İncelemelerde BulunduEreğli Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında ilçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, Alevi Kültür dernekleri Kdz. Ereğli şubesini ziyaret etti. Dernek başkanı Mehmet Taştan dan faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Çalışmalarında başarılar diledi. Vali Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile birlikte ülkemizin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde yer alan Erdemir Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Genel müdür Salih Cem Oral'a ülkemiz ekonomisine katkıları nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti, kutladı.

Kaynak: Habermetre