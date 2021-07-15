Vali Mustafa Tutulmaz, Aziz Şehidimizin Ailesini ve Gazimizi Ziyarette Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz, Aziz Şehidimizin Ailesini ve Gazimizi Ziyarette Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz, Aziz Şehidimizin Ailesini ve Gazimizi Ziyarette Bulundu
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Vali Mustafa Tutulmaz, Aziz Şehidimizin Ailesini ve Gazimizi Ziyarette BulunduVali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nde aziz şehidimiz Jan. Uzm. Çvs. Göksal Cin'in değerli babası Şaban Cin'i evinde ziyaret ettiler.

Vali Mustafa Tutulmaz, Aziz Şehidimizin Ailesini ve Gazimizi Ziyarette BulunduVali Mustafa Tutulmaz ve il protokolü "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nde aziz şehidimiz Jan. Uzm. Çvs. Göksal Cin'in değerli babası Şaban Cin'i evinde ziyaret ettiler. Vali Tutulmaz ziyarette "aziz şehitlerimizin yakınları her zaman başımızın tacıdır" dedi. Ardından Gazi Hüseyin Çakar'ı ikametinde ziyaret ettiler. Vali Tutulmaz "devletimizin her zaman yanlarında olduğunu" ifade ifade ederek gazimize ve yakınlarına sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diledi.

Kaynak: Habermetre

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