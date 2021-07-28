Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor
Vali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Su ürünleri Kooperatifi başkanı Muharrem Ali Köse'yi makamında kabul etti, çalışmalarına yönelik bilgi aldı.
Vali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Ereğli Su ürünleri Kooperatifi başkanı Muharrem Ali Köse'yi makamında kabul etti, çalışmalarına yönelik bilgi aldı. Karadeniz Ereğli İlçesinde "Dedemin Oyuncakları" ismiyle ahşap oyuncak imalatı yapan Ümit Ansen, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti, çalışmalarına yönelik bilgiler sundu.
Kaynak: Habermetre