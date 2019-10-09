Vali Meral, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret etti

09.10.2019 11:58

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Meral, okul çevresi ve binasında bir süre incelemelerde bulunarak okulun mevcut durumu ve sorunları hakkında Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu'dan bilgiler aldı.

Ziyaretin sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Meral, daha sonra okul idarecileri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA