Vali Meral'in okul ziyareti

16.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:21

Karaman Valisi Fahri Meral, Hakkı Teke Spor Lisesi'ni ziyaret etti.



Lise binasında incelemelerde bulunarak Okul Müdürü İsmail Doğan'dan okulun durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Meral, daha sonra öğretmenler odasında okul yöneticileri, okul aile birliği başkanı Abdi Koçak ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

Meral daha sonra spor salonunda oynanan voleybol müsabakasını tribündeki öğrencilerle izledi.

Ziyarette Vali Meral'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da eşlik etti.

Kaynak: AA