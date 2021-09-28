Vali Mehmet Alpaslan Işık Taşeli Bölgesini Ziyaret Etti

SARIVELİLER, KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere ilimiz Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerini ziyaret etti. Taşeli bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe kaymakamlarıyla bir araya gelerek kentlerin mevcut genel durumu ve sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Işık, daha sonra Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinin mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Covid-19 ile mücadelenin ele alındığı toplantılarda covid -19 ile yürütülen mücadelede verdikleri desteklerden ve katkılardan dolayı köy ve mahalle muhtarlarına teşekkür eden Vali Işık, salgınla mücadele etmenin en etkin yolunun aşıları tam ve zamanında yapılmasından geçtiğini belirterek bu sinsi ve görünmeyen düşmanla yürütülen mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hep birlikte hareket edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Konuşmasında zor bir süreçten geçtiklerini ve uzun zamandır covid denilen bela ile mücadele verdiklerini hatırlatan Vali Işık, "Salgın ile ile mücadelede sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizlerin bu mücadelede çok büyük katkısı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Sizlerden özellikle ricam bu mücadeleyi evlerinizde, köylerinizde, mahallelerinizde birebir sürdürmeniz. Halkımızın rehavete kapılmasının önlemeliyiz. Aşılama oranımızı yükseltmemiz lazım. Sizler yaşadığınız yerlerin sözleri dinlenen kişilerisiniz. Sizlerden özellikle istirham diyorum. Lütfen gerekirse kapı kapı dolaşın. Vatandaşlarımıza aşının önemini anlatın. Tabi ki kimseyi zorla aşı olmaya zorlayamayız ancak bilimsel olarak ta kanıtlandı ki entübe olan hastalarımızın yüze 90 ı aşısız olanlardan oluşuyor. Bunları da anlatırsanız aşı olmalarına yardımcı olabilirsiniz. Bölgenizde aşısını olmayan vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz. Salgınla mücadelenin etkin olarak yürütülmesinde ve bu illetin toplumumuzdan sökülüp atılmasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin yanında en önemli koşulun aşıların zamanında ve tam olarak yapılmasından geçiyor. Bununla birlikte farklı nedenlerle de olsa bir araya toplanmaktan mümkün olduğunca uzaklaşmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin de desteğinizle hep birlikte başaracağız. Toplum olarak bu illetten halkımızın özverili ve duyarlılığı sayesinde kurtulacağız. Mücadelenin etkin olarak yürütülmesinde gösterdiğiniz özverili çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sırasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumlarla covid-19 ile yürütülen mücadele konusunda muhtarlar bilgilendirilirken toplantıların devamında İl Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından Taşeli bölgesinde yürütülen çalışmaları içeren bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde geniş katılımlı gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının sonunda covid-19 ile yürütülen mücadelede verdikleri destek ve katkılardan dolayı Vali Mehmet Alpaslan Işık ve il protokolü tarafından muhtarlara başarı belgeleri verildi. "Nüfus Müdürlükleri Yeni Konsepti ile Hizmet Verecek" İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" uygulaması kapsamında yeni konsepti tamamlanan ve yenilen yüzüyle vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verecek olan Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri nüfus müdürlüklerinin açılışları gerçekleştirildi. Açılışları yapılan nüfus müdürlüklerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgiler alan Vali Işık, vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir sonucu olarak açılışı yapılan hizmet binalarının yenilenen yüzüyle vatandaşlarımızın daha kaliteli ve hızlı hizmet alabileceklerini belirterek bu sayede iş ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

"Şehit Ailesi Ziyaret Edildi" Vali Mehmet Alpaslan Işık, Taşeli Bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Sivas'ın Gemerek ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in ailesini ziyaret etti. Ziyarete aile ile bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, vatan yolunda can veren şehitlerimizi rahmetle yad ederken "Sizler onların bize emanetisiniz. Bizde devlet olarak bütün imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugünde, yarında sizlere kapımız her zaman açık" dedi. Ziyaretin sonunda Vali Işık, aileye Türk bayrağı hediye ederken ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Çevik ailesi de ziyaretleri nedeniyle Vali Işık ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın Taşeli bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret programı, Başyayla İlçe Jandarma Komutanlığı binasındaki incelemelerinin ardından sona erdi.

Karaman Valiliği/BASIN

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