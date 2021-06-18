Vali Masatlı, Taşova ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Masatlı, ilde devleti iki makamın temsil ettiğini, birinin vali, bir diğeri de muhtarlar olduğunu söyledi.

Son bir buçuk yılı tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında geçirdiğini hatırlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu salgında dünyada, 'Sağlık sistemini, sağlık teknolojisini, sağlık bilgi ve birikimini en iyi biz biliriz' diyen ülkelerin hemen hemen tamamı sınıfta kaldı. Bazı ülkeler cenazelerini defnedemez duruma geldi, bazı ülkelerde yaşlı insanları huzurevlerinde ölüme terk ettiler. Kimileri de birbirlerinin tıbbi ekipmanlarına el koydu. Dolayısıyla dünyada gelişmiş dediğimiz ülkeler salgından çok ciddi derecede zarar görmekle beraber başarılı bir süreç yürütemedi. Bu süreçte bütün sağlık kuruluşlarımız ve şehir hastanelerimizde sağlık personelimiz fedakarca mücadele verdi. Çok şükür, son yıllarda yapılan yatırımlar ve uygulanan politikalar sayesinde bu salgından en az zarar gören ülkelerden biriyiz. Hızlı şekilde normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk