Vali Köşger'in İncirliova Ziyareti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova ilçesini ziyaret etti.



İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Köşger, Kaymakam Ediz Sürücü ve ilçe Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin de bulunduğu toplantıda kentin sorunlarını konuştu.



Toplantı sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Köşger, ilçenin incir üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Aydın'ın tarımsal üretim bakımından Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.



Aydın'ı, uyum içinde çok daha iyi bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Köşger, "Her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum. Kurum amirlerinden ileriye dönük hedefler alıp ileride bunlarında takibini yapacağız. Bir şey ölçemiyorsanız oradaki durumu tam tespit edemiyorsunuz demektir." dedi.