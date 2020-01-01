Vali Köşger 2020 yılını güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı

01.01.2020 01:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:50

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın ilk dakikalarında halkın huzur ve güvenliği için denetimlerini aralıksız olarak sürdüren güvenlik güçlerini ziyaret etti.



2020 yılına görevi başında olan polis ve jandarma ekipleriyle birlikte karşılayan Vali Yavuz Selim Köşger, Muğla Karayolu Aydın Güney Girişi Polis Uygulama Noktasını, İncirliova Karayolu Aydın Batı Girişi Polis Uygulama Noktası, Otoyol Gişeler Girişi Polis Uygulama Noktası ile Umurlu Aydın Girişi Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek alınan önlemleri yerinde denetledi. Görev yapan personelin ve kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayıp ikramlarda bulunan Vali Köşger'e Jandarma Genel Komutan Yardımcıs Tümgeneral Musa Çitil, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı J.Kd. Albay Mesut İnan eşlik etti.



2020 yılının sağlık ve huzur getirmesini dileyen Vali Köşger, "Emniyet ve jandarmamız tüm imkanlarıyla ilimiz genelinde vatandaşımızın huzur ve güven içinde yeni yılı idrak etmeleri için teyakkuz halinde olup alınması gereken tüm tedbirleri aldılar. Gecelerini gündüzlerine katarak bütün iklim koşullarında vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bütün noktalarında olduğu gibi Aydın'ımızda da güvenlik güçlerimiz fedakar ve kahramanca üzerine düşen görevi yaz kış, yılbaşı bayram demeden vazifelerini yapıyorlar. 2020'nin 2019'dan daha iyi bir yıl olması temennisi içerisindeyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA